2023 Mercedes Benz EQS 580 SUV test drive

以為平治汽車只會追逐柴油技術，亦以为欧洲車廠不會對全電能EV汽車有興趣。但原來他們都是默默埋頭苦幹，待時機成熟便給我們一個大驚喜。

不久前推出的平治全電能EV四門大房車EQS真令我們眼界大開歡欣之餘亦佩服平治工程師們的努力。

在EQS身上我們找到很多可以改善的地方，其他操控亦未能盡如人意，所以對新出的EQS SUV多了一分份期望。但大家可以放心擺在眼前的EQS SUV 可說是近年來平治汽車巔峰之作。

SUV 是近年來車壇的天之驕子，疫情時期間用車輛減少，很多可以在家工作的朋友選择放棄了一架車，至於剩下的一架車至為實用的便是SUV模擬疑了。這令所有車廠急於推出SUV而放棄四門房車。

在加拿大我哋們有兩款可供選擇，一是凭價136,000的

EQS 450 另一輛是售價158500大元的EQS 580。

他們分別輸出355馬力，590磅尺扭力及536匹馬力，633磅尺扭力。

由0至100加速 S450只需6秒正 而S580更少至四點六秒。 兩款同時可選擇五座位或七座位 以方便不同的需要。五座位可以承載更多行李而七座位亦不比五座位的少很多。至於七座位最後一排頗為狹窄，只適合小朋友乘坐。三排座椅可乘坐7名乘客的全電能豪華SUV暫時只有平治的EQS SUV及Tesla的Model X。

EQS SUV 使用一個108 kWh 鋰電池，它可使用 AC及DC充電器，DC可接受高達200kW 的快速充電器。

豪華係平治汽車嘅化身，在EQS 四門房車身上 我們仍可以看見一些不盡如人意的設計 ，但最新推出的EQS SUV 我們是無話可說了。一進入車廂的豪華感受前所未有 是平治推出無出其右的豪華作品。

橫跨整個車頭的顯示器由三個部分組成，一個12.3吋的顯示器負責作儀錶板之用，放在中央的是一個娛樂資訊控制中心，至於乘客那一邊亦有一個12.3吋的控制顯示器。实體旋鈕少，同時設計充滿未來氣息，是平治向年青一代，新潮一代的人士招手，老一輩的朋死是重新學習的時候了。但說實話這個操控平台是近年內最容易上手的一個，上了年紀的朋友亦不難熟習。色調鮮豔，高解像度的顯示器足近年來最先進的OLED設計。