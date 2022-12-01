2022 Acura Integra road test

Integra，一個非常有歷史價值的名字，亦是Honda走向高性能的入門車。當年的Integra瘋魔一時，亦令Honda從此走上「豪跑」的領域。事隔多年，豪華品牌Acura再次起用這個名字，Integra的定位是在已退役的ILX之上。在加拿大售價由$34,350開始，試駕的Elite A Spec棍波則售罄42,550。

中小型的五門Integra有頗為寬趟的車廂，同時亦有相當的行李倉位，對較長途旅行是適合的，現時期待的可能是Type R 了。

四汽缸引擎配手動棍波，從來都是Honda/Acura認為最佳配搭，它們認為四汽缸身輕，靈活，是應對物理的最佳引擎。而棍波技術亦是它們賴以成名的波箱。快、準、輕是它們棍波的優良特性。

重出江湖的Integra使用一台1.5公升渦輪增壓引擎，輸出200匹馬力及192磅呎扭力，相配的是一个6前速手動棍波或是一個無段變速自動波箱(CVT)。

Integra的棍波令我們想起人車合一的Integra Type R及Honda S 2000的輕巧及暢順，他們簡直可以說是無懈可擊，便是這个棍波令我們可以原諒新Integra馬力較弱少許缺點，很明顯Acura希望Integra不以馬力，不以快速取勝，反而是在操控上的滿足感能取代快速的感受。無錯它對了一大半，至少喜歡使用棍波的朋友絕對不是它很快的行速，反而是多沉配於轉波，轉彎及車身操控的境界。說實話，它可以說是無懈可擊。除了售價稍微貴了一點外。不過比同廠及其它對手有更多豪華設計，而設計用材用色都較高級，是值得的。

最後一提的是棍波最好要接近紅線才能盡得當中樂趣。