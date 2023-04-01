2023 Toyota RAV4 Hybrid Woodland test drive

不經不覺已有三年多的歷史了，RAV4除了有傳統的純汽油引擎外，亦有較先進的可充電式PHEV（Prime），但在兩者中間，仍提供不需時刻掂記著充電的一般雙動能Hybrid型號。

Woodland 型號包括四條可作越野的輪呔及紅銅色車輪TRD 懸掛系統， 車頂架，擋泥板等等。

純電能EV最大的困擾是找尋快速充電器，而PHEV亦為了得到最大效益而要時常記著充電。

早期面世的Hybrid毫無這方面的顧慮，皆因所有都是全自動化操作，作為駕駛者根本無需理會它在做什麼。同時老大哥的豐田（Toyota）汽車正是Hybrid的始祖，多年來的鑽研的Hybrid技術已做到爐火純清，非常慳油，同時在運行時亦無什麼異樣，一切都似一輛傳統汽油汽車。



RAV4 Hybrid使用一台2.5公升4汽缸引擎，配上兩個電能馬達，總輸出達219匹馬力。AWD四輪驅動是標準裝置，相配的是一副電子操控無段變速CVT波箱。

RAV4 Hybrid 售價由$38,134開始。試駕配上Woodland package的XLE AWD合共$43,464。

雖說RAV4 Hybrid沒有RAV4 Prime的衝刺力，但它的加速亦非常快速有勁，比汽油版RAV4要快要靜，同時由於電池放在車底亦令重心降低，直接令車身更穩定，亦即可以更快的速度入彎出彎。

與此同時，平均耗油量亦只不過是6公升行走100公里路程。

RAV4 Hybrid的內廂設計非常新穎，用料雖非名貴，但充滿質感，顏色配搭亦出色。LE及XLE用上一個8.0吋高请顯示屏，更高級的XSE則用上9.0吋顯示屏，除了顔色鮮艷補，更可展現更多資部同時亦可以選擇JBL音響。

與此同時RAV4 Hybrid亦可選配更高的輔助行車套件令它可以進階更高的層次。

外型新潮，內廂充滿朝氣.

再次試駕感覺非常良好，行車勁道十足再加上頗為慳油，對一輛中小型SUV來說夫復何求，再加上Toyota的品質保證，絕對買得過