2023 Toyota BZ4X

如果你有两部車的話，Toyota bZ4X 肯定是你的不二之选。

售价由$44,900 開始的豐四第一輛全电能电動汽車是我們想要的東西。

除了行程不夠長及充电指标不明確之外，bZ4X 是所有SUV 之中最有驾駛樂趣的一員。

bZ4X 使用一個71.4 kW/h 的鋰電池,輸出201匹馬力及196磅尺扭力。 數字上不過不失 ，官方加速由零100 km/ h需時6.8秒 ，說實話6.8秒並不慢，但以今天全電能汽車的威力耒說， bZ4X較為失色 。 不过 全程行車時加速，過線，爬頭樣樣做足亦絕不覺得它慢，反而易於操控，駕駛樂趣不比其他對手為低，說實話它比很多更快，更大馬力的對手為優勝。這可能是豐田汽車一貫的保守形象，絕不誇大任何數字。

但話說回來只有201匹馬力絕對算不上是高級跑車的表現。 不過對於百分之九十八的朋友來說它的表現已絕對能滿足大部分的要求。況且電池放在底部的低重心設計令轉彎，過線絕不含糊，較喜歡開快車的朋友 一定不會失望。

Toyota bZ4X 外型非常討好， 潮流感十足，但亦非特別誇張，所有年齡層的朋友都應會無條件接受它漂亮的外型。

至於內厢，用料，手工絕對是一貫豐田的傳統。雖然用料比較樸素，但手工絕對能補其不足。與此同時，寬敞的內廂令後座乘客感到舒適無比，行李倉亦沒有因為放置大量電池而有所減少，仍然是非常實用。

內廂操控方面，豐田汽車絕對沒有忘記年長一輩的擁躉而提供一些實體旋鈕令資訊娛樂操控選擇更為方便。不过潮流始終是向前看， 如果要享受它的面全功能 ，一些數碼知識是不能忽略的。bZ4X沒有忘記提供Apple CarPlay及Android Auto 播放多種資訊連結。

至於另一為人詬病的是在充電時沒有百分比的顯示，令原本較對手行程為短的bZ4X更令人多一點擔心。

不過無論如何 bZ4X 始終是一輛難得的全電動汽車，它比其他對手更能平衡各方面，同時亦更穩定，更有駕駛感覺，可惜的是行程短了一點，但相信未來豐田有可能可以透過更新軟件耒改正這方面的缺點。

被批評落後其他車廠，豐田今次推出第一輛全電動汽車 仍然取得不錯的成績。