2023 Genesis G90 test drive

G90 是韓國汽車Hyundai 的豪華品牌。早期的產品大多是照抄Hyundai 出品，再加入很多豪華設備而成，但近年耒則 有脫胎換骨的表現。

除了GV60 全電能SUV 外，今期要介紹的正是極尽豪華能事的旗艦房車G90.

全新第二代G90有罕見的設備，亦有進步神速的表現 。

機械方面 G90放棄沿用多年的 V8 引擎而改用一台雙渦輪增的3.5 公升V6 引擎，再配上一個 48 Volts 的電能輔助馬達。使用電子機械增壓，輸出竟是不差的 409 匹馬力及 405 磅呎扭力。

豪華車雖然售價不菲，但市埸從來不缺。

Benz S-Class; BMW 的7 Series; Audi A8 等。但我們從耒都認为 Genesis 的對手是

Lexus LS 但從新G90 的豪華程度耒看它一方面瞄向平治略带浮跨的設備，同時亦在行車上加多一點駕駛感受。

单一價錢並無添加的銷售策略令買家輕鬆，賣家方便。

Genesis 是一輛大型房事它的體型非常大，因此後座位自然非常舒適，更少有的是右邊後座位有一个电動乘腳墊(ottoman).

可往後傾斜的後座椅，再配上前座椅盡量向前伸展形成一張有牀一般舒適的老闆座椅了。

G90的另一個罕見豪華設備便是它有四度全電動開關車門。它真的能做到可以电動一按開關。不過這都要一段適應期，但熟習後則好使好用。

12.3吋的顯示屏可選擇不同需要的資訊。26个喇叭的B&O音響，柔軟貼身的Nappa座掎都是豪華象徵。

除上述外，G90更擁有無出其右的豪華設備，豐富的資訊連結，先進的主動被動安全設備及輔助行車系統。

車頭仍是那一個不會認錯的巨型柵格。看上去新舊兩代好像分別不大，但車頭LED燈

的 Two Line 設計竟有意想不到的出色效果。整體而言是漂亮及莊重的。

409 匹馬力看似不多，但配上一个小型 48 V Volt 電能馬達竟然能將它推得有聲有色，性能絶不輸於最強對手。

$115,150的 G90 終於走出對手的陰影而自成一格，終於與對手平起平坐了。