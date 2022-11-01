2022 Volvo C40 Recharge review

C40 Recharge是Volvo繼XC40 Recharge之後，第二輛全電EV小型SUV。

已經有XC 40 Recharge，Volvo為何要再來一輛C40呢？道理顯而易見的其實是為了適合不同定位、不同年齡的顧客，相比起傳統模樣的XC40，C40更適合年青一輩的口味。

充電後的總行程對於所有EV都極重要，C40的366公里似乎只是一般，可幸是它的充電速度不慢，如果找到DC快充的話，只需37分鐘便能由0充至80%的電力。

在加拿大C40有$59,950的Core至$69,995的Plus及$74,600的Ultimate三款可供選擇。

加速能力方面，C40 Recharge絕不會令人失望，而事實上幾乎所有全電EV都有不俗的加速能力，大電池大馬力的EV的分別在中、後段加速及行程多遠，而四輪驅動（AWD）又通常沒有後輪或前輪驅動的EV來得有較長行程。

C40使用一個78 kWh的鋰電池作動力中心，總輸出高達408匹馬力及486磅呎扭力，四輪驅動模式由0-100 Km/h大約需時4.8秒之譜。

垂直顯示屏是Volvo的新傳統，使用Google Map, Google Assistant等令操控更易更快更準確，可惜是沒有Apple Carplay連接。

標準電熱坐椅是加拿大必備，電熱軚盤亦是必然之選。

後座位由於遷就少許滑落的車尾令頭位有點不足。

C40 Recharge的行車跟其他豪華EV相比幾乎無二樣，一樣的加速能力，一樣的寧靜，相近的資訊連結連，行車爽朗之餘，剎車亦出色，絕對是Volvo的優良傳統。

後視影較差是要外型漂亮的結果。

C40並不是一輛平價EV，但其基本售價為$59,950亦是大家負擔得起的價錢。它的對手不少，由其是同廠的Polestar 2，但Volvo歷史悠久，擁薹眾多.銷售一定無問題，同時它亦非常漂亮。