VOLKSWAGEN ID.4 Pro AWD

終於我們可以見到Volkswagen的ID.4四輪驅動版本的來臨。 去年才推出的全電EV ID.4只有後輪推動供應，但在多雪的加拿大始終四輪驅動較為安全。 至於為什麼全電EV大多數是後輪推動而不是前輪帶動的道理相當顯而易見。

相信除能節省更多電能之外，後輪推動對於技術較高的朋友是有較多的駕駛樂趣，而物理上汽車設計亦是後輪推動比前輪在乾地上有更佳的抓著力，轉向亦較佳，但對濕滑路面及雪則……

ID.4 Pro AWD使用雙電能馬達設計，馬力高達295匹及348磅呎扭力，相配1前速自動波箱，標準售價$49,995，試駕車輛加上$8,000的Statement Package及$495的Black Roof合共$58,490。以EV而言實屬便宜，聽聞兩年配額已用完，難怪。

ID.4 Pro AWD使用一台77 KWh的鋰電池為能量供應系統，如果使用125 KW DC快速充電器的話，只需用30分鐘便能由5%充至80%，絕對在可接受範圍內。充滿電後最長可行駛大約400公里路程。早前測試後輪推動的ID.4覺得它的加速不慢，但ID.4 Pro AWD的強勁動力令它比後輪推動版本由0-100 km/h快了足足2秒的5.3秒。不要少看這兩秒，它有飛快的感受，不過說實話，所有EV汽車的起步都很快，分別是在中後段而ID.4 Pro AWD亦不令人失望的健步如飛。當然ID.4有齊EV的優點如非常寧靜的車廂及所由電腦全權負責的操控指令，當然亦有最先進的資訊娛樂設備，還有一點是ID.4的SUV身型，實用有餘，乘坐亦舒適。

相比起其他更豪華對手，ID.4 Pro AWD少了一點豪華氣色及豪華設備，但作為一輛全能EV SUV ID.4可說是時下最值得購買的EV，而AWD更是不可放過的選擇。