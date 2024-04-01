2024 Hyundai Kona test drive

長了，闊了，高了，是新一代現代汽車Hyundai Kona最受歡迎的改動。

大了一個尺碼的 Kona變成了一輛非常實用的 CUV/SUV。

新一代Kona有全電能驅動 EV及兩個汽油推動版本。汽油推動版本共有兩個引擎選择：一個是今次測試的 2.0公升引擎，輸出147匹馬力及132 磅呎扭力四氣缸版本。另一個是強勁的N版本，它使用一個1.6公升渦輪增壓引擎，輸出190匹馬力。至於全電能 EV版本可輸出201匹馬力，充滿電後可行走400公里左右。可算是加拿大暫時最細小的EV汽車了。

据 Hyundai 称新一代 Kona 以全电能EV 為發展基礎，所以就算是汽油推動的版本外形看上去亦酷似一輛EV 。同時由於是以 EV 為基礎，所以它的後座特別寬敞舒適。當然這是由於車身大了，陣佢長了亦有關係。

外型漂亮，高貴大方的新 Kona不單有升了一級的感覺，其內廂的用料及佈局媲美同廠高級版本 Genesis。至於其手工亦做得精緻，真看不出它原來是 Hyundai 車廠最平價的車系，難得。



在加拿大 Kona 有四個型號可供選擇，它們都是使用2.0公升四氣缸引擎。Essential版本有前輪带動FWD 及 AWD四輪驅動，售價分別$25,999及$27,999。至於高一級的 Preferred型号則為 $28,499 及$30,499。Trend 2.0 套件則叫價 $32,499。

試車使用兩個12.3吋的高清顯示屏，一個作儀錶板，而另一個則作為全車操控及娛樂資訊控制，看上去絕不比貴得多的對手為差。

安全設備方面雖不算得上是最先進，但亦有相當多的科技陪襯，一般主動安全系統是有的，例如：

Auto breaking，

Blind spot detection，

Lane keep assist，

Adaptive cruise control 亦是有得供应的。

行車方面， Kona 有大車風範，亦有豪華感受。它的車廂很静，一反四汽缸细車的嘈吵宿命，當然除了有一個寧靜的引擎外，隔音方面亦做足功夫，操控能力亦提升不少，絕不似一輛入門版的汽車。

說到加速能力，Kona 其實不差，市區行走暢順及穩定，轉彎抹再亦沒有預期的振盪。可弹的是在高速公路加速時需要多一點動力，亦沒有預期的快捷，但總的来說行車是令人滿意的。

全新制作新一代 Hyundai Kona做得不錯，亦提升自身定位，價錢亦相對便宜，說實在話是買得過。