2025 Toyota 4Runner TRD Pro road test

在推出備受期待的2025年式Toyota 4Runner時，開發團隊面臨著一項艱鉅的任務：如何重塑傳奇。 這款SUV是品牌最具標誌性且最受喜愛的車型之一，擁有大量忠實甚至狂熱的粉絲。豐田進行了一場豪賭，改變了一切。

一眼即可辨識的4Runner。與那些僅靠裝飾營造冒險感的普通SUV不同，4Runner是真正的硬漢。它擁有真正的輪拱護板、粗獷的輪胎以及傳統的底盤大樑結構。 車體在所有關鍵尺寸上均有增長：長度增加120mm，寬度增加56mm，軸距加長60mm。然而，整體視覺效果卻比前代更緊湊、更具力量感。後側窗玻璃向上包裹至車頂線的設計，以及C柱和D柱的造型，均是在向經典致敬。其外觀風格從原始到豪華，再到專為越野的粗獷風格，一應俱全。

舊款4Runner的內裝雖經更新，但已顯過時。值得慶幸的是，新版本保留了一些最受好評的設計，如大型、易用的空調控制旋鈕和粗大的音量旋鈕。 儀表板佈局和許多內裝材料直接取自現行款Tacoma，配置相當大方。 舊款過時的資訊娛樂系統被徹底升級，高階型號則配備了高置於儀表板上的14英寸大型觸控螢幕，在使用多鏡頭系統時尤其實用。高階車型還配備了無線手機充電和14揚聲器音響系統。越野取向的等級則增加了多種駕駛模式、鎖定差速器及緩行控制系統。備受喜愛的可伸縮後窗得以保留。

所有加拿大規格的4Runner均配備具加力箱的四輪驅動系統。TRD Pro車型搭載與現行Land Cruiser共享的2.4升渦輪增壓油電混合系統i-FORCE MAX，可輸出326匹馬力和465磅尺扭力。 搭配八速自動變速箱，反應速度遠勝舊款。雙動能混合動力系統提供了讓現有車主驚艷的加速感受，動力輸出平順線性。新款4Runner的拖曳能力接近六千磅。燃油效率顯著提升，綜合油耗約為每百公里11.6公升。

操控性亦有顯著提升，新版本感覺更緊緻，能更好地控制車身動態，反應更即時。 4Runner作為頂級越野機器的傳統得以延續，但新版本更具雙重性格。基礎等級配備的輪胎並不適合重度越野，且缺少防撞護板、鎖定差速器等專業裝備。

2025年式Toyota 4Runner透過增加車型等級，旨在觸及更廣泛的探險家群眾。TRD Pro由$67,336起跳，當加上不少附加設備後售價大幅增至$82,568。不過老實說，如要擁有一輛能在市區、公路、越野都能行走自如，兼具舒適性與操控能力的車款，一輛雙動能4Runner可說是無上的選擇。相比其他競爭對手，它的性價比其實具有絕對優勢。

雖然全新設計與前代差異巨大，但新款4Runner感覺一如既往的堅固、精良且易用。它在乘客舒適度、載物空間、效率、駕駛動態和越野能力上全面提升。第六代4Runner能否不負這款SUV來之不易的聲譽，唯有時間能夠證明。