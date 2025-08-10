2025 Porsche Cayenne GTS

一輛能滿足所有駕駛情緒的跑車型SUV

GST 通常都是最有駕駛樂走取的型号。 Cayenne亦沒有例外的提供其他型号没有的操控感。

試想一下，您能擁有一輛偽裝成SUV的跑車。想像它既能以寧靜舒適的姿態巡航，又能透過按鈕和旋鈕的切換，在蜿蜒的S型彎道中展現兇猛咆哮與敏捷姿態。

更令人意外的是，您只需要一個車庫位就能滿足所有駕駛心情。這就是2025年保時捷Cayenne GTS一款能駕馭所有情緒季節的車型。

如果只想擁有一輛車的話，許多人正用這款車取代他們的性能跑車。它是保時捷產品線中功能最全面的車型。

二十多年前首次推出豪華四門五座 SUV，震驚其粉絲群以來，Cayenne已走過漫漫長路。而2025年GTS版本是第五代車型更新型号，標誌著其演進過程中的高峰。

2025年GTS在性能上超越前代，在與Audi、BMW 等強勁對手的競爭中保持優勢，速度更快、效率更高、動力更強、操控更敏捷。

保時捷選擇在普通駕駛模式下公路巡航時，八速自動變速箱幾乎難以察覺換檔，帶來寧靜、舒適的體驗。但在充滿挑戰的山路和髮夾彎上， Sport和Sport +模式顯著提高換檔轉速，並從強勁的4.0升V8引擎中引導出令人愉悅的咆哮聲這是對比前代動力系統的重要升級。

單渦輪增壓器等調整使馬力比去年版本增加40匹（達493匹），扭力增加29磅尺（達486磅尺）。全輪驅動系統採用水冷設計，確保在長時間激烈駕駛中保持最佳性能。

GTS提供SUV和SUV Coupe兩種車型測試，兩者都展現出超越SUV應有的敏捷性。這得益於底盤和懸架升級：10毫米降低的離地間隙和自適應空氣懸架，包括保時捷主動懸架管理系統（PASM）和保時捷扭力分配系統（PTV Plus）。前軸樞軸軸承的改變使有助於過彎。對駕駛者而言，即使在急轉彎中，車輛似乎也能保持完美水平。

雖然具有跑車特性，但GTS因高度和重量限制，仍是一款折衷車型，它儘管比混合動力版本輕約200公斤。追求極致輕量化的Coupe買家可選擇輕量化運動套件，包括輕質車頂、碳纖維後擴散器和減少隔音材料，共減重23公斤。

或許更大的好處是能更清晰地聽到V8引擎雄渾的咆哮聲。

外觀上，GTS有多處與低型号的區別：門檻飾條、窗框、輪拱延伸件和前保險槓鑲件均採用高光黑漆。前進氣口更大。運動排氣系統的尾管從上一代的黑色變為深銅色。所有GTS車型都配備21英寸RS Spyder Design輪圈，塗裝為深灰色。測試車型配備Pirelli P Zero全季節輪胎——顯然不適合越野。保時捷表示很少有Cayenne車主會進行越野駕駛。

內飾方面，座椅表面、小型賽車式加熱方向盤和多處面板採用保時捷稱為Race-Tex的超麂皮材料。這完全是純素材質。與所有保時捷車型一樣，堅固的八向運動座椅提供充足支撐。買家可選擇Carmine Red或Slate Grey套件個性化外觀。

環境照明現為標準配件，除此之外，仍有數十種升級選項可提高價格。

保時捷稱GTS可在4.3秒內完成0-100km/h加速，最高時速達275公里。

這些車價格不菲，起價超過六位數。您可以用便宜得多的SUV獲得樂趣。但如果您有足夠資金，想要體驗的話，它還有高端汽車品牌帶來的炫耀資本，GTS可能物有所值。