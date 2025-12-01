2025 Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

狂野與豪華嘅完美結合

高性能SUV市場，Mercedes-AMG一向都係「快、狠、準」嘅代名詞。而2025年加拿大版 GLC 63 S 更加是將AMG嘅狂暴基因同豪華舒適完美融合，成為一台真正是看似斯文的暴徒！

霸氣外露，殺氣騰騰是最適合的代名詞

2025年款GLC 63 S換了AMG最新家族式設計，垂直鬼面罩 加 超大三义星徽，一眼就知不是善男信女。車頭燈用了 Digital Light 技術，夜晚行車超醒目。車身線條肌肉感十足加上 21吋AMG專屬輪胎及 四出排氣尾喉，未開車已經感受到它的戰鬥格！

加拿大版還有 AMG Night Package套件，將窗框、車頂架同部分飾件黑化，型！如果嫌未夠兇狠，還可以加錢選配 碳纖維外觀套件。

豪華與科技並重

打開車門，AMG專屬跑車座椅即時掩入眼簾，Nappa真皮加麂皮 混合材質，承托力一流，長途開車都不會腰酸背痛。中控台配備 最新MBUX系統，12.3吋全液晶儀表加11.9吋觸控大熒幕，支援 導航及語音控制，操作流暢!

作為一部AMG，當然少不了 AMG專屬設定，例如 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式（包括Race賽道模式），甚至連 排氣聲浪 都可以自訂。



今代GLC 63S繼續用 2.0升 4汽缸渦輪增壓引擎，加上混能系統，總馬力推到 671匹，扭力更達到 751 磅尺！配合 AMG SPEEDSHIFT MCT 9速波箱 及 4MATIC，0-100km/h 加速只需3.5秒，快過好多真正跑車！

最正是它的排氣聲浪，雖只是一台2公升引擎，低轉時「轟轟」怒吼，高轉時爆出「啪啪」聲，簡直是男人嘅浪漫！如果嫌太張揚，可以轉 Comfort模式，即時變回一輛斯文SUV，接送小朋友都無問題。



雖然GLC 63S是一輛SUV，但AMG工程師將 主動式氣壓懸掛 同 後輪轉向系統 完美調校，過彎時幾乎毫無側傾，指向性極準！加上 AMG高性能煞車系統，就算高速入彎都充滿信心。

加拿大冬天雪多，4MATIC 會自動分配扭力，雪地行車一樣穩如泰山。 雖然售價昂貴，但仍然是物超所值。