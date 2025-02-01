2025 Mazda CX-50 Hybrid

全電能 EV 近一年來確實有後勁不愧繼的現象，很多人放棄全電能而改用雙動能hybrid長途行車無後顧之憂。

EV後勁不繼的原因非常複雜，但總了來說不外乎是價錢昂貴及基建不足。初略估計加拿大全國不會超過35000個充電器，而全美國亦不會超過25萬個。相對全國這麼多全電動汽車來說絕對是不足夠的。

雖然日本是雙動能的始祖國家，但相對全電能來說他們從來不相信全電能會是汽車的未來，所以投放相對的不足。不過以現階段來說他們可能有一點安慰的是雙動能暫時仍然是美洲及日本最受喜愛的車種。

如果基建不足及相對昂貴的話相當最實際的選擇是 hybrid 汽車了。Mazda對於雙動能汽車始終有點懷疑，在豐田雙動能hybrid大放異采的時候，他們仍然集中在如何提高引擎的效能及減少廢氣的排放。他們的SkyActiv確是做出了一點成績。但在眾多壓力之下及自家技術不斷改進之後，他們終於推出第一輛hybrid 向，就是今次測試的 CX-50 hybrid。

2025年Mazda CX-50 hybrid 採用一台2.5公升四氣缸渦輪增壓引擎，配上两前一後電能馬達及由豐田車廠借過來的 hybrid 系統,輸出219匹馬力及163磅隻扭力。相配的傳統系統是

e-CVT及四條225/55R19吋輪呔，CX-50 hybrid絕對是一輛足以應對中度越野之用的 SUV。

Mazda CX-50 hybrid 在加便共有三個型號可供選擇他們分別是GS-L,Kuro及 GT 方便及豪華設備最為齊全及擁有更新的科技。

行車方便CX-50 hybrid 跟其最大對手豐田的雙動能SUV相差不遠。事實上 hybrid 行車自有自己一套規範，因為他柔合引擎與電能的長處但同時亦沒有他們各自獨立的優點，相比起引擎汽車的動力來的自然，雙動能始終有一點隔膜感，但隨著時間過去現在的雙動能汽車已經跟引擎汽車非常非常的接近而比毫無行車性格的全電能汽車稍為多了一點駕駛樂趣。

萬事得CX-50 hybrid 加速是一般的暢順，它比最好的對手更為優勝是說不通，但它亦不是完全沒有比較能力，說實話四萬多元一輛雙動能汽車在今天來說絕對不昂貴，尤其是以萬事得CX-50 hybrid 隨車而來的設備比對手更多，更新穎，更容易操作。

萬事得絕對是一間有經驗的汽車製造商。它的出品絕對沒有任何值得懷疑的地方，CX-50 hybrid 正是它們的第一輛作品，我們亦應對它有無比的信心，買安應該不會錯到那裏。