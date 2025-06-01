2025 Honda Civic Hybrid test drive

2025年本田Civic Hybrid是一款出色的小型轎車，在性能、燃油效率和實用性方面表現優異，但其較高昂的價格可能讓預算有限的買家卻步。

Civic Hybrid 使用拉2.0升 hybrid 混合動力系統，可輸出200匹總馬力，比豐田Corolla Hybrid和 Hyundai ElantraHybrid等同級對手為高。雖然其CVT變速箱讓駕駛樂趣略遜於運動版的CivicSi，但仍提供平順且自信的駕馭感受，轉向精準，懸吊調校得宜，同时行車更舒适。

耗油量為4.9L/100km，雖略高於部分競爭對手，但強勁的加速表現足以彌補了這點缺憾。與配備AWD的Corolla Hybrid不同，CivicHybrid僅提供前輪驅動，但冬季輪胎可改善抓著力問題。

Civic Hybrid的設計中庸低調，深色內裝質感高級但缺乏活力，僅提供灰色選項。不過，儀表板佈局不俗，結合實體空調旋鈕與Google底層的娛樂系統，操作便利。

寬敞座艙：座椅支撐性佳（Sport Touring車型配備8向電動調整）。

採用層壓玻璃與紮實組裝工夫，隔音出色。

行李倉的425公升與60/40分離式後座椅，實用性滿分。

Civic Hybrid在安全方面表現頂尖，其中包括：

先進駕駛輔助系統，如全速域ACC、盲點偵測與碰撞煞車。

頂设Sport Touring Hybrid版使用9吋觸控螢幕、無線充電與高級音響。

2025年本田Civic Hybrid近乎完美——精緻、省油且駕馭樂趣十足，但較高昂定價削弱其競爭力，尤其同級對手能以更低價格提供相近配備。儘管值得推薦，價格門檻仍可能讓許多消費者卻步。