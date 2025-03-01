2025 BMW i7 M70 road test

2025年BMW i7 M70寶馬現今最强的全电能EV. 它延續了BMW 7系列的豪華與科技感，並融入了M家族的運動元素。車頭採用了標誌性的巨大格格，內部為封閉式設計，搭配分體式LED大燈組，展現出強烈的視覺衝擊力。車身側面線條修長，配備21吋M空氣力學輪圈與藍色煞車卡鉗，進一步增強運動感。車尾則採用了一般較低調的尾燈設計，搭配M70鍍鉻飾條，彰顯其性能旗艦的身份。

M70的內飾以豪華與科技為主軸，配備了12.3吋數位儀表板與14.9吋中控觸控螢幕組成的懸浮式曲面螢幕，並搭載最新的BMW Operating System 8.5介面。車內採用BMW Individual 不同一般的質料，搭配水晶內裝套件，營造出極致的豪華氛圍。後排更配備32吋8K懸浮式劇院螢幕，為乘客提供尊貴的移動影院體驗107。

動力與性能

i7 M70搭載前後雙電馬達組成的xDrive智能四驅系統，最大輸出功率達650 匹馬力及 749 磅尺扭力。 0至100公里加速僅需3.7秒，成為BMW有史以來性能最強的電動車型。車輛配備101.7 kWh鋰電池組，續航里程可達500公里，並支援最高 200 kW的快充功率，從8%充電至80%僅需34分鐘。

i7 M70配備了BMW CoPilot智慧駕駛輔助系統，包括360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、自動倒車輔助等功能。此外，車輛還搭載了主動式氣壓懸吊系統與電子防傾桿，能根據路況自動調整懸吊軟硬，提升行車穩定性與舒適性。

要挑剔的地方絕無僅有.就算有點不如人意的地方，其實都是個人喜好問題，純以一輛汽車來說.i7 M70我可算是登峰造極的作品.

$185,000 大元開始的BMW i7 M70憑藉其豪華的內飾、強勁的性能與先進的科技配置，成為大型豪華電動車市場中的佼佼者。無論是日常通勤還是長途旅行，i7 M70的超級寧静車廂， 超級加速能力 都能提供極致的駕駛體驗與乘坐舒適性。對於追求性能與豪華的消費者來說，i7 M70無疑是一個值得考慮的選擇。