2024 Porsche Cayenne Coupe road test

真佩服保時捷竟然能將一輛接近完美的 SUV 更進一步的提高期性能，提高期駕駛樂趣，及提高期視覺，資訊享受。

當然最重要是 2024年型號比去年多出13匹至348匹馬力及36磅尺至368磅尺扭力。在一台只有三公升的V6引擎來說，2023年的動力已接近 極限，而保時捷仍然能將極限伸延，確是難能可貴。

除了標準輪呔改為20吋之外 ，其他外形改動其實不少，但可能過於微细只有車主及有心人才可以察覺。但這亦是保時捷高明之處，因為大改丁隨時會令舊車价格大跌，令車主失去信心。

使用一副八全速自動波箱，Cayenne Coupe的表現 令人絕對的無話可說 。事實上保時捷是將 SUV 跑車化的先驅 ，在它之前SUV只用在工地上。最多亦只是在舒適上 作出少許改動，但 說到 駕駛樂趣 的話，保時捷才是一大推手，它将 SUV的世界翻轉了。直至今時今日仍然未有其他 對手能挑戰這一領域 ，SUV 之中他仍然以它最為跑得 。越來越暢順的保時捷簡直可以說是人車合一。 它不單止快，整體而言暢順融合，這是它的優點，亦是無可比擬的優點。只要 一坐上去，你會感受到什麼 才是一輛完美的車。它不單止操控一流速度亦絕對不慢。線性的扭力及所有機械設置都 配合得天衣無縫，開著它簡直是無以上知的享受。