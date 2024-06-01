2024 Acura Integra Type-S

Integra，一個非常有歷史價值的名字，亦是Honda 走向高性能的入門車。當年的Integra瘋魔一時，亦令Honda從此走上「豪跑」的領域。事隔多年，豪華品牌Acura再次起用這個名字。

Integra的定位是在已退役的ILX之上。今年 Acura 再接再厲的推出 Type S 强勁版本。

當看到勁板這兩個字的時候 人們便會聯想你同廠的Civic Type R。 而事實上 Type R 是 本田 唯能延續跑車的精神。

中小型的五門 Integra Type S有一個頗為寬趟的車廂，同時亦有相當的行李倉位，對較長途旅行是適合的，它Civic Type R 更為實，更适合一個小家庭 。

四汽缸引擎配手動棍波，從來都是Honda/Acura認為最佳配搭，它們認為四汽缸身輕，靈活，是應對物理的最佳引擎。而棍波技術亦是它們賴以成名的波箱。快、準、輕是它們棍波的優良特性。

Integra Type S 使用一台2.0公升渦輪增壓引擎，輸出320 匹馬力及310 磅呎扭力，相配的是一个6前速手動棍波设箱。

Integra Type S 的棍波令我們想起人車合一的Integra Type R及Honda S 2000的輕巧及暢順，它們簡直可以說是無懈可擊，便是這个棍波令我們可以原諒新Integra Type S 内廂简单無新意的少許缺點。在操控上我們懷念二十多年前的Integra Type R 。 當年的睇爆 在速度上 雖然比現在的type s還了一點 是它狂野的性格 別樹一次。今天的Type S仍難以 比喻的。

當然 我們從另一個角度去看 Type S 較為中性 較能滿足大多數人的要求。

的滿足感能取代快速的感受。無錯它對了一大半，至少喜歡使用棍波的朋友絕對不是它很快的行速，反而是多沉配於轉波，轉彎及車身操控的境界。說實話，它可以說是無懈可擊。除了售價稍微貴了一點外。不過比同廠及其它對手有更多豪華設計，而設計用材用色都較高級，是值得的。

最後一提的是棍波最好要接近紅線才能盡得當中樂趣。