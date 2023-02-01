2023 BMW i4 eDrive 40 and M50 xDrive road test

BMW的iX SUV大賣是人所共知的事，雖然iX普遍售價高達十萬大元，但喜歡它的人仍然絡繹不絕，等候收車時間頗長。歸根究底除了是BMW的大名外，它的超卓性能及實用性才是大賣的原因，而實用性在SUV當道的今 天相信是至關重要的原因。那麼BMW另一輛全新i4又如何呢？

少了實用性一環i4有機會大賣嗎？



後輪及四輪驅動

i4有兩款型號供應，一是後輪驅動的eDrive 40；另一是四輪驅動的M50 xDrive。售價方面，前者由$64,644開始，而後者則是$72,990。當然除了前者只用一個電能馬達，而後者用上兩個電能馬達外，後者M50 xDrive40還多上很多設備的。

兩者使用相同的81kWh電池。eDrive 40一次充電可行駛長達480公里路程而M50 xDrive則只有大約400至430公里的行程，相差頗大。

馬力強勁加速快

原因是M50用上很大電能來提升馬力，相比起eDrive 40的335匹馬力及317磅呎扭力，M50擁有龐大的536匹馬力及586磅呎扭力。

巨大清晰顯示屏

外型非常勇猛的i4亦算得上漂亮。用料精不在話下，在新潮流下，豪華兩字似乎用不上。一個30吋顯示屏由兩個分別為11.5及14.5吋高清屏組成主宰一切操控，而可選擇，轉換的資料顯示千變萬化，真正是完完全全進入電腦世界。

輔助行車設備足

懸掛方面，i4配上了氣墊式懸掛系統，對車身穩定有不少幫助，至於其他資訊及輔助行車式半自動行車都無一或缺，惟一缺的是AM Radio不見了。

充電時間可接受

兩款型號有齊一切電能EV的優點如寧靜的行車。同是使用一個81 kwh電池，充電時間亦切合時下的需要。如果找到一個DC快充電器的話，由10%至80%只需時三十分鐘左右。至於一般第二級充電器亦能提供大約每小時40-50公里的行程。一般而言是可以接受的。

M50勇猛 eDrive40有跑味