2022 Lexus LX600 F-Sport

LX是Lexus的旗艦SUV，亦是Lexus最昂貴的SUV。

記不起已有多久沒見过全新的LX出現，直至今年2022年才看見新一代的來臨。

新LX仍然是使用一個貨車的車架，本來是粗糙的，但Lexus在極級越野之餘，為LX提供無與倫比的乘坐舒適感。

再沒有V8了，2022 LX600使用一台3.5公升V6引擎，輸出409匹馬力及479磅呎扭力，相配的是一副10前速自動波箱。

LX600的內廂有很多新設備，亦大量用上數碼技術，但同時它亦沒有忘記舊一點類比旋鈕的重要性，所以可說新LX600是揉合了新與舊，絕對適合大部分的朋友。至於全新觸控式顯示屏令操作容易得多。

有高、低兩檔的自動波箱，再加上氣墊懸掛及中央差速鎖令LX600有絕對的越野功能。

超級巨型的車頭柵格外，新LX給我們感受是它的細節得到大大改善，與此同時，新科技亦幾乎全數放在LX身上。

LX在加拿大售價由$106,950開始，試駕車是上一級$120,800的F Sport，在它之外，仍有Luxury的$127,200及Executive VIP的$151,200，絕對是頂級系列。

有6個行車模式的LX可選擇Comfort，Sport，Sport+， ECO，Normal及自選等來應對不同的路面。

LX從來都是同級中最為人接受的一輛大型SUV，它的體型絕對不小，但它相對靈活的行車令它始終站立在最高頂峰SUV之一。它勇猛的速度配上極為寧靜的車廂，再加上Mark Levinson的極級音響，令人忘卻開車、塞車的煩惱。但它最令人喜歡的是它亦有極品級的越野功能，只要配置得宜，LX絕對能在蠻荒作探險之用。

2022 LX600的綜合表現仍然是其中最值得追捧的一輛大型全能SUV。